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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Четверо сирийских военных стали жертвами предполагаемого авиаудара Израиля по Дамаску

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Четыре военнослужащих армии Сирии погибли в результате предполагаемого израильского авиаудара по Дамаску, сообщают сирийские СМИ.

По их данным, рано утром в понедельник израильская авиация нанесла удары по Дамаску и его окрестностям. Издания также пишут о четырех раненных сирийских военных и нанесенном материальном ущербе.

Сирийское агентство SANA сообщило, что средствам ПВО удалось сбить "некоторые" израильские ракеты.

Сирия Дамаск Израиль
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