Четверо сирийских военных стали жертвами предполагаемого авиаудара Израиля по Дамаску
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Четыре военнослужащих армии Сирии погибли в результате предполагаемого израильского авиаудара по Дамаску, сообщают сирийские СМИ.
По их данным, рано утром в понедельник израильская авиация нанесла удары по Дамаску и его окрестностям. Издания также пишут о четырех раненных сирийских военных и нанесенном материальном ущербе.
Сирийское агентство SANA сообщило, что средствам ПВО удалось сбить "некоторые" израильские ракеты.