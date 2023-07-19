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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

В Китае выбрали руководителя для нового ведомства по защите данных и цифровизации

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глава телекоммуникационной компании China Unicom Лю Лехун будет назначен руководителем нового китайского ведомства, отвечающего за защиту данных и цифровизацию экономики, пишет South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.

Пекин объявил о создании нового регулятора в марте 2023 года в рамках масштабной реорганизации государственных институтов, в результате которой Компартия КНР получила больше контроля над технологическим сектором и сферой финансового регулирования.

Государственное управление данных (National Data Bureau), в соответствии с заявлением Госсовета КНР, будет заниматься "продвижением создания инфраструктуры данных, координацией интеграции, совместного использования и разработки источников данных". Новое ведомство также будет отвечать за "координацию цифровой экономики, планирование и построение цифрового общества", отмечают в Госсовете.

На регулятора возложены многие обязанности Управления центральной комиссии по делам киберпространства, в котором Лю Лехун занимал пост заместителя директора в 2018-2020 годах. В это же время он был замглавы Управления по вопросам киберпространства КНР - ключевого интернет-регулятора страны.

В июне 2020 года Лю Лехун занял пост замминистра промышленности и информационных технологий Китая, а в августе 2021 года покинул его, чтобы возглавить China Unicom. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере электроники и информационных технологий.

Председатель КНР Си Цзиньпин в феврале заявил, что все новые ведомства, создаваемые в рамках реорганизации, должны быть учреждены в текущем году, а их региональные подразделения - до конца 2024 года.

Китай China Unicom Лю Лехун Си Цзиньпин
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