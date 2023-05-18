Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

В Китае официально учрежден новый регулятор финансового сектора

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Китае официально учрежден новый регулятор финансового сектора - Национальное управление финансового регулирования (National Administration of Financial Regulation, NAFR), передает "Синьхуа".

NAFR, созданный на основе Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (CBIRC), находится в прямом подчинении Госсовета КНР.

NAFR отвечает за регулирование всего финансового сектора, за исключением рынка ценных бумаг. Он возьмет на себя некоторые функции Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), а также Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC).

"Синьхуа" назвало создание NAFR важным шагом к углублению структурных реформ в сфере финансового регулирования.

Власти КНР объявили о создании нового финрегулятора в марте.

Ранее мае стало известно, что партийным главой организации станет бывший банкир Ли Юньцзэ.

НБК Китай NAFR Народный банк Китая Госсовет КНР Ли Юньцзэ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден прилетел в Японию на саммит G7

Байден прилетел в Японию на саммит G7

Ветрогенерация в Европе накануне возросла до максимума за месяц

Цены на нефть снизились после уверенного роста накануне

Цены на нефть снизились после уверенного роста накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 18 мая

Сенатор Тед Круз готовит законопроект против российско-иранского сотрудничества

Сенатор Тед Круз готовит законопроект против российско-иранского сотрудничества

Американский штат Монтана первым в США полностью запретил TikTok

Байден заявил, что США удастся избежать дефолта по долгу

Байден заявил, что США удастся избежать дефолта по долгу

Wendy's разрабатывает подземную роботизированную систему доставки еды до машины

Wendy's разрабатывает подземную роботизированную систему доставки еды до машины

Иран готов предложить РФ совместное освоение еще десяти нефтегазовых месторождений

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });