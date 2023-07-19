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Activision Blizzard нарастила выручку на 34% во II квартале

Компания перенесла дедлайн по сделке с Microsoft на 18 октября

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard нарастил чистую прибыль в апреле-июне более чем вдвое, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль составила $587 млн, или 74 цента в расчете на акцию, по сравнению с $280 млн, или 36 центами на акцию, во втором квартале прошлого года. Скорректированная прибыль увеличилась до 91 цента на акцию с 48 центов.

Выручка повысилась на 34,2% – до $2,207 млрд – против $1,644 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 88 центов на акцию при выручке в $2,38 млрд.

Чистый объем заказов вырос в 1,5 раза и составил $2,46 млрд. В том числе в сегменте Blizzard после успешного выпуска игры Diablo IV показатель впервые превысил $1 млрд за квартал. Выручка и операционная прибыль сегмента также стали рекордными, увеличившись соответственно более чем в 2,6 раза (до $1,058 млрд) и более чем втрое (до $409 млн).

Кроме того, Activision Blizzard договорилась с Microsoft Corp. о переносе крайнего срока для сделки по их слиянию на 18 октября. В случае отмены сделки после 29 августа Microsoft выплатит разработчику $3-3,5 млрд, после 15 сентября – $4,5 млрд.

Благодаря этой договоренности Activision Blizzard сможет объявить и выплатить дивиденды за 2023 год в размере до 99 центов на акцию вне зависимости от того, произойдет ли слияние.

Котировки акций компании на открытии торгов в среду теряют 0,5%. Ее капитализация с начала текущего года выросла на 20,5% – до $72,9 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 19,1%. Microsoft намерена купить компанию за $69 млрд.

Activision Blizzard – разработчик таких известных серий игр для приставок и компьютеров, как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, а также Candy Crush для мобильных устройств.

Activision Blizzard Microsoft
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