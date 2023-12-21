Глава Activision Blizzard Бобби Котик уходит в отставку

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Многолетний руководитель разработчика видеоигр Activision Blizzard Бобби Котик уходит из компании, которая находится в процессе слияния с Microsoft Corp., говорится в обнародованном письме Котика сотрудникам.

По данным издания The Verge, последним рабочим днем для него станет 29 декабря.

Котик возглавлял Activision 32 года и руководил процессом продажи компании Microsoft за $69 млрд. Сделка была закрыта в середине октября после двухлетнего противостояния с антимонопольными регуляторами. Activision является разработчиком таких известных серий игр, как Call of Duty и World of Warcraft.

Акции Microsoft подорожали на 0,1% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании выросла примерно на 55%, до $2,77 трлн.