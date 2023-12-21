Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Глава Activision Blizzard Бобби Котик уходит в отставку

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Многолетний руководитель разработчика видеоигр Activision Blizzard Бобби Котик уходит из компании, которая находится в процессе слияния с Microsoft Corp., говорится в обнародованном письме Котика сотрудникам.

По данным издания The Verge, последним рабочим днем для него станет 29 декабря.

Котик возглавлял Activision 32 года и руководил процессом продажи компании Microsoft за $69 млрд. Сделка была закрыта в середине октября после двухлетнего противостояния с антимонопольными регуляторами. Activision является разработчиком таких известных серий игр, как Call of Duty и World of Warcraft.

Акции Microsoft подорожали на 0,1% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании выросла примерно на 55%, до $2,77 трлн.

Activision Blizzard Бобби Котик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Brent подешевела до $79,31 за баррель

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

Инфляция в РФ с 12 по 18 декабря составила 0,18%, годовая выросла до 7,2%

Рост цен на яйца с 12 по 18 декабря сохранился на уровне 4,6%

Электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

FESCO запустила морской контейнерный сервис между Египтом и Новороссийском

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });