Eni и Repsol могут начать экспорт СПГ из Венесуэлы в Европу в 2024 году

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Венесуэла завершает проработку соглашения с европейскими компаниями Eni и Repsol, которое позволяет экспортировать газ с проектов, реализуемых ими в стране.

Как сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Педро Тельечеа, находящийся с визитом в Москве, недавно было подписано соглашение, которое позволяет компаниям экспортировать газоконденсат, и они начнут его поставки в ближайшие дни.

"По газу мы им дадим такое разрешение (на экспорт - ИФ). Думаю, что в следующем году это (экспорт газа в Европу - ИФ) станет возможным, а в этом году у них будет соответствующая лицензия", - сказал министр.

Тельечеа сообщил также, что американская Chevron, которая недавно возобновила добычу в стране, выполняет план по производству. "Да, начали. Идет очень хорошо. Они выполняют имеющийся план по добыче", - сказал он.

Как ранее говорил министр, Eni и Repsol семь лет ждали разрешения на экспорт. Речь идет о проекте Cardon IV.