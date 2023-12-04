Индийская Reliance намерена возобновить закупки венесуэльской нефти

Это стало возможным после приостановки действия санкций США

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Индийская Reliance Industries (RIL) зафрахтовала три танкера для перевозки нефти из Венесуэлы, сообщает The Indian Express со ссылкой на данные отгрузки.

Каждый танкер способен перевозить до 270 тысяч тонн нефти. Два из них планируется загрузить на следующей неделе, а один - в начале января.

Отмечается, что Венесуэла была пятым по величине поставщиком нефти в Индию в 2019 году, постоянными покупателями выступали компании RIL и Nayara Energy. Закупки нефти с этого направления прекратились после введения санкций США против Каракаса. По данным Kpler, в последний раз Индия импортировала венесуэльскую нефть в ноябре 2020 года.

В октябре этого года власти США приостановили действие санкций, сняв ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом на шесть месяцев. Это стало возможным после заключения правительством страны соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов.

В ноябре министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна была бы готова покупать венесуэльскую нефть, если бы она была доступна со скидкой, напоминает издание. Индия - третий по величине потребитель нефти в мире, импорт обеспечивает более 85% потребностей страны.