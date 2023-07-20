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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

МИД Ирака осудил нападение протестующих на посольство Швеции в Багдаде

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Ирака выступило с заявлением, осуждающим нападение протестующих на посольство Швеции в Багдаде, сообщает Associated Press.

"Правительство Ирака поручило компетентным органам безопасности провести срочное расследование и принять необходимые меры безопасности, чтобы раскрыть обстоятельства инцидента установить виновных в этом акте и привлечь их к ответственности в соответствии с законом", - цитирует агентство заявление иракского МИД.

Ранее в соцсетях появились видеоролики, на которых сотни протестующих штурмуют главные ворота посольства Швеции в столице Ирака Багдаде рано утром в четверг.

Очевидцы акции в Багдаде сообщили телеканалу CNN, что манифестанты отошли от периметра шведского посольства после того, как подожгли его часть, "выразив свой протест против акта сожжения священной книги божьей".

Демонстрации протеста начались после того, как шведская полиция заявила в среду, что выдала разрешение на проведение акции протеста у посольства Ирака в Стокгольме, а СМИ сообщили, что организаторы планировали сжечь Коран.

Багдад Ирак Швеция
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