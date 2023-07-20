В Турции выдали ордер на задержание датского радикала, сжегшего Коран у посольства
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Турецкий суд выдал ордер на задержание лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который в конце января перед зданием посольства Турции в Стокгольме сжег Коран.
По сообщению "Анадолу", Палудану инкриминируется "публичное оскорбление религиозных ценностей".
В рамках расследования генпрокуратура Турции обратилась в суд с запросом о задержании Палудана "для дачи показаний".
Судебная инстанция удовлетворила ходатайство.
Акция у посольства Турции в Стокгольме состоялась 21 января с одобрения шведских властей.