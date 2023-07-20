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Taiwan Semiconductor сократил чистую прибыль на 23% во II квартале

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. во втором квартале 2023 года сократил чистую прибыль на 23% из-за снижения продаж и рентабельности.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 181,8 млрд новых тайваньских долларов ($5,84 млрд) по сравнению с 237 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Market Intelligence, предусматривал чистую прибыль на уровне 173,2 млрд новых тайваньских долларов.

Выручка TSMC в минувшем квартале снизилась на 10% и составила 480,8 млрд новых тайваньских долларов.

Рентабельность по операционной прибыли опустилась на 7,1 процентного пункта и составила 42%.

На долю заказов из Северной Америки в апреле-июне пришлось 66% общего объема выручки против 63% в предыдущие три месяца. Доля Китая понизилась до 12% с 15%.

Выручка от продажи полупроводников для смартфонов во втором квартале сократилась на 9% к январю-марту, для компьютеров – на 5%, однако в автомобильном сегменте выручка повысилась на 3%.

Котировки акций TSMC по итогам торгов в четверг снизились на 0,3%, отчетность была опубликована после закрытия торгов на Тайване. С начала года капитализация компании подскочила на 29% и составляет 15,07 трлн новых тайваньских долларов.

Taiwan Semiconductor TSMC
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