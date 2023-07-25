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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Производитель микросхем TSMC вложит $2,9 млрд в новое предприятие на Тайване

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company планирует адлэтьб около 90 млрд новых тайваньских долларов (порядка $2,87 млрд) в строительство на Тайване предприятия по корпусированию чипов с использованием передовых технологий (advanced chip packaging).

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

Инвестиции обусловлены стремительным ростом рынка технологий искусственного интеллекта, приведшего к скачку спроса на услуги TSMC по корпусированию чипов с помощью передовых методов, отмечает Центральное информационное агентство Тайваня.

Новое предприятие будет расположено на севере страны и, как ожидается, позволит создать около 1,5 тыс. рабочих мест для местных жителей.

TSMC Тайвань
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