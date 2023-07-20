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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

США ввели санкции против УГМК

Лицензия на сворачивание операций действует до 18 октября

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - США ввели блокирующие санкции против "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), сообщил американский Минфин.

Одновременно OFAC выпустило лицензию, предписывающую свернуть операции с УГМК и подконтрольными ей компаниями до 18 октября.

Также в SDN-list включены входящие в группу УГМК компании "Уралэлектромедь" и "УГМК-ОЦМ".

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.

OFAC Минфин США УГМК Уралэлектромедь
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