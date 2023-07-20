Под санкции США попали заместители нескольких российских министров
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Санкционный список Минфина США пополнила целая группа чиновников из российских федеральных ведомств в ранге первых заместителей и заместителей министров.
В обновление SDN List, которое опубликовано OFAC, попали первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.
Также под санкциями отныне находятся замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев, замминистра энергетики Павел Сниккарс.