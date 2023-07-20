Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Под санкции США попали заместители нескольких российских министров

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Санкционный список Минфина США пополнила целая группа чиновников из российских федеральных ведомств в ранге первых заместителей и заместителей министров.

В обновление SDN List, которое опубликовано OFAC, попали первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.

Также под санкциями отныне находятся замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев, замминистра энергетики Павел Сниккарс.

OFAC SDN List Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минпромторг США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канада ввела санкции против "большой-четверки" российских сотовых операторов

Для Навального запросили 20 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе

Для Навального запросили 20 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе

США ввели санкции против Кудрина

США ввели санкции против Кудрина

Российский МИД готов содействовать усилиям по стабилизации обстановки в ЦАР

Дипломатическое противостояние

Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов

Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов

Росстандарт отзывает почти 80 тыс. Lada в РФ из-за отсутствия блока "ЭРА-Глонасс"

Принят закон об исключении иностранных структур из цепи владения "значимыми" компаниями

Силы ПВО сбили беспилотник в Крыму

Госдума приняла закон о трудовом воспитании в школах

Госдума приняла закон о трудовом воспитании в школах

Дума разрешила силовикам и ЧОПам сбивать любые БПЛА

Дума разрешила силовикам и ЧОПам сбивать любые БПЛА
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });