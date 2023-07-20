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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

ЕС принял седьмой пакет санкций против Мьянмы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз утвердил в четверг седьмой пакет санкций против Мьянмы (Бирмы), включив в санкционный список еще шесть физических лиц и одну организацию.

Ограничительные меры приняты "в ответ на продолжающуюся эскалацию насилия, серьезные нарушения прав человека и угрозы миру, безопасности и стабильности", отмечается в коммюнике Совета ЕС.

В списки включены три федеральных министра (иммиграции и народонаселения, труда, здравоохранения и спорта), два члена Совета государственного управления (SAC), генеральный интендант, а также горнодобывающее предприятие ME 2. Оно контролируется военными и приносит доход вооруженным силам.

На сегодняшний день ограничительные меры применяются в отношении 99 физических и 19 юридических лиц Мьянмы. Фигурантам закрыт въезд на территорию ЕС даже транзитом, а их европейские активы замораживаются. Физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять им какие-либо средства.

Остаются в силе введенные ранее оружейное эмбарго, запрет на экспорт средств мониторинга связи, экспорт товаров двойного назначения и т.д.

Приостановлена финансовая помощь ЕС, направляемая непосредственно правительству Мьянмы, и заморожена любая помощь, которая может рассматриваться как легитимация правящей хунты.

Предыдущий, шестой, пакет санкций был принят 20 февраля 2023 года.

В феврале 2021 года Совет ЕС решительно осудил военный переворот, совершенный в Мьянме (Бирме), и ввел санкции против военной хунты, ответственной за него, а также за последующие военные и полицейские репрессии против мирных демонстрантов.

ЕС Мьянма
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