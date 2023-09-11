Мьянма запустит программу по привлечению туристов из России

Восход солнца в Багане, Мьянма Фото: Shwe Paw Mya Tin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Мьянма внедряет программу "Добро пожаловать, россияне!", направленную на привлечение российских туристов в страну, сообщила на сессии ВЭФ союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма республики Тхет Тхет Кхайн.

Она напомнила, что 5 сентября авиакомпания Myanmar Airways International запустила прямые рейсы между Новосибирском и крупнейшим городом Мьянмы Янгоном с промежуточной посадкой в Мандалае. Появление прямых рейсов между странами она назвала повышением транспортной доступности для туристом, а также важной вехой в отношениях между странами для долгосрочного развития туризма в обеих странах", - подчеркнула министр.

Она считает, что Мьянма может быть воротами в Юго-Восточную Азию как для целей туризма, так и для развития бизнеса россиян, которых она пригласила инвестировать в экономику Мьянмы.

"Мы будем очень рады принять российских туристов, так как у нас улучшилась логистическая доступность, и показать им нашу прекрасную страну. Наше министерство совместно с Ассоциацией туризма предпринимают меры, чтобы внедрить программу, которую мы называем "Добро пожаловать, россияне". В рамках этой программы мы планируем организовать ряд ознакомительных поездок для 30 представителей, которых предложит Минэкономразвития РФ, и еще 5-10 лицензированных туроператоров. Плюс мы пригласим представителей российских СМИ, чтобы в конце сентября-начале октября представить Мьянму российским путешественникам и рассказать о возможностях страны. Мы рассчитываем, что после этой поездки к нам будет приезжать больше туристов из России, и что будут улучшаться бизнес-связи между странами", - добавила Тхет Тхет Кхайн.

Она упомянула о важности упрощения визового режима для увеличения российского турпотока, Мьянма уже этим занимается. Кроме того, страна внедряет протокол по обеспечению здравоохранения и безопасности туристов. Минтуризма также организовало курсы русского языка для туроператоров Мьянмы, чтобы они могли более качественно обслуживать россиян.

"У Мьянмы огромное количество возможностей для туристов, которые хотели бы получить уникальный опыт. Уже сейчас страна круглый год привлекает туристов со всего мира, которые приезжают с самыми разными целыми. Это снежные вершины Гималаев на севере, ряд объектов культурного наследия ЮНЕСКО в наших древнейших городах и уникальный архипелаг из 180 островов с белоснежными пляжами в Андаманском море на юге страны. Мьянма развивает культурный, этнический, морской туризм и многое другое. До начала пандемии в 2019 году мы приняли 4,6 млн туристов. В 2022 их число составило 233 тыс. Наши основные рынки - Таиланд, Япония и Корея. У нас около 230 отелей и примерно 97 тыс. номеров. Около 80 иностранных инвесторов вкладывают в строительство отелей и коммерческих комплексов, общий объем инвестиций составляет около $5,5 млн долларов", - сказала она.

Министр сообщила, что 12 сентября на Восточном экономическом форуме запланирована официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании и развитии туризма между Россией и Мьянмой.