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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В Аргентине назвали причину отказа принять танкер с российским СПГ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Аргентинская госкомпания Enarsa не приняла груз СПГ российского происхождения, поскольку банк заблокировал его оплату.

Президент Enarsa Агустин Герез заявил Bloomberg, что мадридское отделение Banco de la Nacion Argentina "не проводит операции с российскими посредниками". При этом агентство напоминает, что отделение банка в Мадриде не подчиняется санкциям ЕС.

Ранее Bloomberg сообщил, что танкер Flex Artemis с российским СПГ 14 июля приблизился к аргентинскому СПГ-терминалу в Баия-Бланка. Однако 18 июля он развернулся, не совершив запланированную поставку.

В международном энергетическом трейдере Gunvor Group Ltd, которая организовала поставку СПГ, отказ назвали безосновательным.

"Сделка соответствует всем применяемым экономическим санкциям, в частности, США и Европейского союза. Более того, Аргентина не вводила никаких санкций в отношении России. Контрагент был проинформирован о происхождении товара в соответствии с договорными соглашениями", - прокомментировали "Интерфаксу" в трейдинговой компании.

"Решение об отходе судна было принято исключительно компанией Gunvor, чтобы уменьшить свои убытки", - подчеркнули в Gunvor.

Аргентина Gunvor СПГ Enarsa Мадрид Агустин Герез
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