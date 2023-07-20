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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Gunvor назвал беспричинным отказ Аргентины принять танкер с российским СПГ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Аргентина безосновательно не стала принимать российский сжиженный природный газ (СПГ), страна не вводила ограничений в отношении России, заявили в международном энергетическом трейдере Gunvor Group Ltd.

"Поставки не противоречили всем имеющимся экономическим санкциям, в частности, санкциям США и ЕС, - приводит Bloomberg выдержки из заявления Gunvor Group Ltd, которая и организовала поставку российского СПГ. - Аргентина не вводила никаких санкций против России".

Ранее на этой неделе министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что государственная компания Enarsa отказалась принять танкер с российским СПГ по причине санкций. "Enarsa заблокировала поставки, они нарушают контракт, поскольку компания находится под санкциями", - приводит агентство слова Массы.

При этом министр не уточнил, о какой компании идет речь.

Bloomberg напоминает, что танкер Flex Artemis с российским СПГ 14 июля приблизился к аргентинскому СПГ-терминалу в Баия-Бланка. Однако 18 июля он развернулся, не совершив запланированную поставку.

Gunvor Аргентина СПГ Enarsa Серхио Масса
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