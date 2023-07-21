Минобороны заявило, что российско-китайские учения были направлены на достижение мира в регионе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Целью российско-китайского военно-морского учения в акватории Японского моря "Север/Взаимодействие-2023", которое проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества, является поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно пресс-релизу Минобороны Китая, учения направлены на дальнейшее повышение уровня стратегического сотрудничества вооруженных сил двух стран и укрепление их возможностей по совместной защите мира и стабильности в регионе, а также для решения различных проблем безопасности.

Сразу за церемонией открытия учений в центральной части Японского моря последовали действия по морскому и воздушному сопровождению, которые Центральное телевидение Китая транслировало в прямом эфире, пишет китайская англоязычная газета Global Times.

Она со ссылками на источники сообщила, что для руководства учениями на борту эсминца ВМС НОАК "Цицикар" был создан совместный штаб, из которого китайские и российские офицеры командуют учениями.

"Цицикар" оснащен передовыми системами командования и контроля. Объединенный штаб на его борту может получать информацию от всех участников, анализировать ее и отдавать приказы в режиме реального времени", - отметил источник издания.

Автор публикации пишет, что, "по мнению аналитиков, для достижения этой цели китайская и российская системы командования и контроля также должны быть взаимосвязаны, это также отражает высокий уровень сотрудничества и взаимного доверия".

Газета утверждает, что четырехдневные учения "укрепят военное сотрудничество двух стран и внесут вклад в обеспечение мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне напряженности и потенциальных угроз в регионе, где ситуация продолжает обостряться".

Как пишет издание - "Япония вмешивается в вопросы китайского Тайваня, утверждая, что "чрезвычайная ситуация на Тайване - это чрезвычайная ситуация в Японии", США, как сообщалось, впервые за четыре десятилетия направили подводную лодку с ядерным вооружением в Южную Корею во вторник в попытке сдержать Северную Корею".

В статье также говорится, учения "не нацелены на какую-либо третью сторону, они служат делу защиты регионального мира и стабильности от любых угроз безопасности, которые могут возникнуть".

В ходе совместных действий кораблей и самолетов двух стран будут отрабатываться противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрана и оборона отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря. Запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб, пишет Global Times.

После учений ВМС Китая и ВМФ России проведут совместное патрулирование в водах Тихого океана.

По мнению наблюдателей, в ходе патрулирования "объединенные силы могли бы совершить проход вокруг Японии и из Японского моря выйти в западную часть Тихого океана и Восточно-Китайское море", пишет газета.