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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Российско-китайское учение завершилось в Японском море

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российско-китайское военно-морское учение "Север/Взаимодействие-2023" завершилось в акватории Японского моря, сообщил в воскресенье Тихоокеанский флот (ТОФ).

Как говорится в сообщении, оно проводилось с 20 по 23 июля.

По словам военных, в ходе учения выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

В пресс-службе флота сообщили, что после его завершения корабли России и Китая взяли курс на Владивосток.

По данным ТОФ, в ходе учения экипажи совместно отработали противолодочные задачи и ведение морского боя, противовоздушную оборону, морское и воздушное конвоирование судов, совершенствовали навыки по организации охраны и обороны отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде.

Совместное российско-китайское учение в акватории Японского моря стартовало 20 июля, основной целью которого являлось укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Военно-морской флот России на учении представляли большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. От ВМС НОАК были задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".

Также к маневрам с двух сторон привлекалось более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолеты и вертолеты, истребители-перехватчики.

Тихоокеанский флот Японское море Китай
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