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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Рядом с Генконсульством Китая в Одессе произошел взрыв

Ударной волной выбиты часть стены и окно

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Возле Генконсульства Китая в Одессе в четверг произошел взрыв, здание повреждено, персонал дипучреждения эвакуирован, пострадавших нет, сообщил представитель МИД КНР.

"Рядом с генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв, ударной волной была выбита часть стены и оконное стекло", - говорится в ответе дипломата на вопрос журналиста о том, не был ли ущерб нанесен в результате обстрела Одессы со стороны РФ.

Ответ размещен на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что персонал дипучреждения эвакуирован, пострадавших нет.

"Китай уделяет пристальное внимание соответствующим тенденциям, продолжает поддерживать связь с соответствующими сторонами и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и персонала в Украине", - подчеркнул дипломат.

Китай Одесса
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