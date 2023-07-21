Что случилось этой ночью: пятница, 21 июля

Взрыв у консульства Китая в Одессе, учения ВМФ в Черном море, Путин поддержал льготную ипотеку для жителей Арктики

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Рядом с Генконсульством Китая в Одессе произошел взрыв. Ударной волной выбиты часть стены и окно.

- Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

- ВМФ провел в Черном море учение по изоляции закрытого для судоходства района. Выполнена практическая стрельба противокорабельными ракетами.

- Путин поддержал льготную ипотеку под 2% для проживающих в арктической зоне граждан. Он предложил внедрить такую программу до 2030 года.

- Южная Корея пригрозила КНДР крахом северокорейского режима в случае применения ядерного оружия. В Сеуле отметили, что ядерная программа Пхеньяна является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.