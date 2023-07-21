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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В ООН обещают работать над доступом агропродукции из РФ и Украины на мировые рынки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - ООН будет работать со всеми сторонами для сохранения доступа для продовольственных товаров и удобрений из России и Украины на мировые рынки, заявил в пятницу заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс на заседании Совета Безопасности.

"ООН будет продолжать работу со всеми вовлеченными сторонами, чтобы гарантировать, что российские и украинские удобрения и продовольствие будут поступать на мировые рынки", - сказал он.

"Единая поддержка со стороны международного сообщества и, я надеюсь, этого Совета Безопасности необходима для выполнения этой задачи", - добавил Гриффитс.

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления зерновой сделки.

Черноморскую зерновую инициативу заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды – на два месяца. Срок истек 17 июля.

ООН РФ Украина
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