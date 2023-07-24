ФСБ нашла следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону

Судно не пропустили через Керченский пролив

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила, что в трюме иностранного сухогруза, который из Турции следовал в Ростов-на-Дону, 22 июля были обнаружены следы взрывчатых веществ, ему было отказано в проходе через Керченский пролив под судоходной аркой моста.

"В целях предотвращения террористических и диверсионных акций, обеспечения безопасности мореплавания ФСБ России проводится комплекс контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов", - сообщает спецслужба.

По данным ФСБ, сухогруз направлялся в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур. В его трюме "обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза", заявила спецслужба.

"Установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла была осуществлена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза, - сообщили в ФСБ. - Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины".