Парламент Болгарии досрочно прекратил аренду "ЛУКОЙЛом" терминала, обслуживающего его НПЗ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Парламент Болгарии проголосовал за досрочное прекращение 35-летней аренды "ЛУКОЙЛом" терминала, обслуживающего нефтеперерабатывающий завод российской компании у Черного моря, пишет агентство Bloomberg.

Депутаты в пятницу одобрили закон, призванный восстановить контроль болгарского государства над портом в течение недели, на 23 года раньше истечения срока действия контракта. Поправки приведут к взиманию платы за услуги по использованию терминала, что, вероятно, повысит операционные расходы компании "ЛУКОЙЛ Нефтохим", владеющей крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Юго-Восточной Европе недалеко от города Бургас.

Эти изменения являются частью более широких усилий недавно назначенного правительства Болгарии по усилению поддержки Украины после десятилетий тесных экономических связей с Россией. Кабинет премьер-министра Николая Денкова уже усилил официальную военную поддержку Киева, отходя от политики его предшественников, отмечает агентство.

"Прекращение концессии основано на общеевропейском режиме санкций", - заявил в ассамблее депутат от правящей коалиции Даниэль Лорер.

Закон еще должен быть ратифицирован президентом Руменом Радевым, которого неоднократно обвиняли в том, что он занимает пророссийскую позицию. Если политик наложит вето, его решение может быть отменено абсолютным большинством голосов парламента, пишет Bloomberg.

Предыдущее временное правительство, ушедшее в отставку в прошлом месяце, добилось освобождения от санкций ЕС в отношении поставок "ЛУКОЙЛом" нефти на болгарский НПЗ, чтобы избежать дефицита топлива. Российская НК предоставляет основную часть топлива на АЗС республики.

Делян Добрев, депутат парламентского комитета по энергетике, заявил в пятницу, что правящие партии будут работать над тем, чтобы отменить освобождение от санкций.

Согласно тексту санкций ЕС, которые запрещают импорт российских нефти и нефтепродуктов, компетентные органы Болгарии могут санкционировать выполнение до конца 2024 года контрактов на поставку по морю нефти и нефтепродуктов, заключенных до 4 июня 2022 года, или вспомогательных соглашений, необходимых для выполнения таких контрактов.