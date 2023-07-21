Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Глава ЕК заявила о необходимости новых законов из-за внедрения ИИ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цифровое пространство является "новой границей основных прав", новым миром, в котором прежние правила не всегда применяются автоматически, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Подумайте о правах детей или защите прав потребителей. Но подумайте также об искусственном интеллекте. Его потенциальные преимущества огромны. Но это может быть и вредно, например, если его используют для найма и увольнения сотрудников или для наблюдения за гражданами посредством распознавания лиц. Нам нужны новые законы, чтобы воплотить наши вечные ценности в онлайн-мире", - сказала глава ЕК в пятницу в Нью-Йорке на церемонии вручения World Peace & Liberty Award Еврокомиссии.

Это премия, присуждаемая с 1965 года Всемирной ассоциацией юристов за заслуги в защите верховенства права в противовес применению силы.

По словам фон дер Ляйен, Европа лидирует в создании правового поля для цифровой эпохи.

"Мы первыми в мире установили правила для цифровых платформ, а теперь делаем то же самое с искусственным интеллектом. Это означает, что все компании, которые хотят работать на нашем рынке, должны соответствовать очень высоким стандартам. Стандартам, в центре которых – люди и их права", - подчеркнула председатель Европейской комиссии.

Она сообщила, что Евросоюз "работает с друзьями-единомышленниками, такими как Канада и Соединенные Штаты, а также с Японией, странами Латинской Америки и Индией, над разработкой эквивалентных правил, чтобы технологии расширяли личную свободу, а не способность государства контролировать нас".

ЕК Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатили $1 млрд выходных пособий с начала года

Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатили $1 млрд выходных пособий с начала года

Президент России поручил СВР отслеживать действия Польши на украинском направлении

Президент России поручил СВР отслеживать действия Польши на украинском направлении

Путин видит в польско-литовско-украинском воинском соединении цель оккупировать часть Украины

Израильтяне проводят марш в знак протеста против судебной реформы

Израильтяне проводят марш в знак протеста против судебной реформы

Лукашенко подтвердил планируемую покупку зерна в РФ

Лукашенко подтвердил планируемую покупку зерна в РФ

Новая Зеландия ввела санкции против 23 физлиц и структур РФ и Белоруссии

Безветрие осложняет Европе закачку газа в ПХГ

Что случилось этой ночью: пятница, 21 июля

Рядом с Генконсульством Китая в Одессе произошел взрыв

Южная Корея пригрозила Пхеньяну крахом режима в случае применения ядерного оружия

Южная Корея пригрозила Пхеньяну крахом режима в случае применения ядерного оружия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });