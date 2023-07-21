Глава ЕК заявила о необходимости новых законов из-за внедрения ИИ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цифровое пространство является "новой границей основных прав", новым миром, в котором прежние правила не всегда применяются автоматически, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Подумайте о правах детей или защите прав потребителей. Но подумайте также об искусственном интеллекте. Его потенциальные преимущества огромны. Но это может быть и вредно, например, если его используют для найма и увольнения сотрудников или для наблюдения за гражданами посредством распознавания лиц. Нам нужны новые законы, чтобы воплотить наши вечные ценности в онлайн-мире", - сказала глава ЕК в пятницу в Нью-Йорке на церемонии вручения World Peace & Liberty Award Еврокомиссии.

Это премия, присуждаемая с 1965 года Всемирной ассоциацией юристов за заслуги в защите верховенства права в противовес применению силы.

По словам фон дер Ляйен, Европа лидирует в создании правового поля для цифровой эпохи.

"Мы первыми в мире установили правила для цифровых платформ, а теперь делаем то же самое с искусственным интеллектом. Это означает, что все компании, которые хотят работать на нашем рынке, должны соответствовать очень высоким стандартам. Стандартам, в центре которых – люди и их права", - подчеркнула председатель Европейской комиссии.

Она сообщила, что Евросоюз "работает с друзьями-единомышленниками, такими как Канада и Соединенные Штаты, а также с Японией, странами Латинской Америки и Индией, над разработкой эквивалентных правил, чтобы технологии расширяли личную свободу, а не способность государства контролировать нас".