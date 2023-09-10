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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Глава Еврокомиссии призвала работать над безопасностью в сфере ИИ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости разработки на глобальном уровне мер защиты от рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ).

"Считаю, что Европа и ее партнеры должны разработать новую глобальную структуру рисков, связанных с ИИ. Это должно защитить нас от системных социальных рисков и одновременно стимулировать инвестиции в безопасные и ответственные системы искусственного интеллекта", - сказала она в воскресенье на третьей сессии G20 в Дели.

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"Ключевой вопрос заключается в том, как использовать быстро меняющиеся технологии. Показательно, что даже создатели и изобретатели ИИ призывают политических лидеров к регулированию. В ЕС в 2020 году мы представили первый в истории закон об искусственном интеллекте. Мы хотим способствовать инновациям и одновременно укреплять доверие", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, на глобальном уровне "необходимо выйти на более широкое сообщество Организации Объединенных Наций". Она считает, что понадобится "орган, аналогичный МГЭИК (Межправительственной группе экспертов по изменению климата)", и для этого нужна дополнительная работа с учеными, предпринимателями и новаторами.

Как сказала фон дер Ляйен, "они должны предоставить знания о рисках, связанных с ИИ, а также о потенциальных выгодах для человечества".

Саммит G20 проходит в индийской столице 9-10 сентября, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

G20 ЕК Европа Урсула фон дер Ляйен ИИ
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