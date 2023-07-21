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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В ЦПВС заявили о 29 нарушениях со стороны международной коалиции в небе над Сирией

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о 21 нарушении протоколов о деконфликтации в Сирии беспилотниками возглавляемой США международной коалиции, а также о восьми нарушениях сирийского воздушного пространства истребителями F-16 и "Тайфун".

"Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксирован 21 случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, "в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Тайфун" "коалиции".

Россия Сирия США
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