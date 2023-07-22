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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Самолеты возглавляемой США коалиции 22 раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о 22 нарушениях за сутки протоколов деконфликтации в Сирии и воздушного пространства страны БПЛА и самолетами международной коалиции во главе с США.

"Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал замруководителя российского Центра по примирению враждующий сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Гуринов в субботу.

Также, по его словам, две пары истребителей F-16 и столько же истребителей "Rafale" восемь раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнули в ЦПВС.

США Сирия
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