Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Ракета SpaceX в воскресенье стартует на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье по московскому времени стартует на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 19:34 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 02:34 мск).

Это будет 96-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 27-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в шестой раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.

США SpaceX Falcon 9 Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

Глава ЦРУ станет членом кабинета Байдена

Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатили $1 млрд выходных пособий с начала года

Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатили $1 млрд выходных пособий с начала года

Президент России поручил СВР отслеживать действия Польши на украинском направлении

Президент России поручил СВР отслеживать действия Польши на украинском направлении

Путин видит в польско-литовско-украинском воинском соединении цель оккупировать часть Украины

Израильтяне проводят марш в знак протеста против судебной реформы

Израильтяне проводят марш в знак протеста против судебной реформы

Лукашенко подтвердил планируемую покупку зерна в РФ

Лукашенко подтвердил планируемую покупку зерна в РФ

Новая Зеландия ввела санкции против 23 физлиц и структур РФ и Белоруссии

Безветрие осложняет Европе закачку газа в ПХГ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });