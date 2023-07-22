Ракета SpaceX в воскресенье стартует на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье по московскому времени стартует на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 19:34 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 02:34 мск).

Это будет 96-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 27-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в шестой раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.