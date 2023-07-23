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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:21

SpaceX из-за непогоды перенесла запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в воскресенье по московскому времени, перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Теперь запуск предполагается осуществить с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 19:09 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 02:09 мск).

Это будет 96-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 27-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,8 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,5 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в шестой раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.

SpaceX Falcon 9 Starlink США
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