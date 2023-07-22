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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российского посла в Варшаве Сергея Андреева в субботу вызвали в МИД Польши, сообщает Польское радио со ссылкой на заместителя главы внешнеполитического ведомства страны Павла Яблоньского.

"Вызов посла - это реакция на вчерашнее выступление Владимира Путина", - приводит радио его слова.

"Я четко изложил послу нашу позицию", - добавил Яблоньский.

Накануне на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заметил, что "именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии".

"Это именно так, западные территории нынешней Польши - это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним", - сказал он.

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Президент РФ также заявил, что планы по созданию польско-литовско-украинского военного соединения направлены на последующую оккупацию Западной Украины. По его словам, эти действия, предпринимаются "по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий". "Ведь перспектива очевидна - если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда", - сказал Путин.

Польша посольство РФ Сергей Андреев Павел Яблоньский МИД Польши
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