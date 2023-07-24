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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Польский саперный батальон будет размещен в 30 км от белорусского Гродно

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Польша разместит саперный батальон в Сувалкском коридоре, расположенном между Белоруссией и Калининградской областью России, сообщил в соцсетях глава польского Министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

"Мы заботимся о безопасности восточного фланга! В ближайшее время в Августове (город на северо-востоке Польши, в 30 км от белорусского города Гродно - ИФ) будет сформирован саперный батальон", - написал он.

"Это еще одна воинская часть, построенная нами с нуля, и, уверяю вас, не последняя. Скоро я сообщу вам о новых инвестициях", - пообещал министр.

На прошлой неделе Блащак сообщил о переброске к границе с Белоруссией двух военных бригад. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение "агрессивным" и враждебным отношением к Белоруссии и России и добавил, что это повод для повышенного внимания.

Гродно Мариуш Блащак Польша Белоруссия Калининградская область Сувалкский коридор
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