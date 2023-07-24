Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:57

Правые побеждают на выборах в Испании, но не получают большинства в парламенте

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционная правая "Народная партия" и ультраправая "Голос" опередили левых на всеобщих выборах в Испании, однако не набрали достаточно голосов для контроля над парламентом.

По итогам подсчета более 98% бюллетеней, Народная партия получает 136 мест (на 47 больше, чем в парламенте предыдущего созыва), а "Голос" - 33 места (на 19 меньше, чем ранее).

Для большинства в парламенте необходимо 176 мест. Таким образом, без привлечения других партий правые не смогут получить парламентское большинство. Тем не менее, лидер Народной партии Альберто Фейхоо, по сообщению газеты ABC, призовет дать ему мандат на формирование правительства, так как именно его партия финишировала первой.

При этом, отмечает издание, не исключен вариант, при котором левые, ныне находящиеся у власти, смогут снова сформировать правительство, договорившись о коалиции с рядом отличающихся от них по идеологии партий. Испанские СМИ называют такой тип коалиции "правительством Франкенштейна".

На выборах Социалистическая партия премьера Испании Педро Санчеса получает 122 места. Левая коалиция "Сумар" может рассчитывать на 31 место.

Испанцы в воскресенье проголосовали на всеобщих выборах, которые проводились досрочно после роспуска парламента в мае.

Парламент нового созыва соберется в августе. Далее, если за два месяца никто не сможет сформировать правящую коалицию, Испанию ждут повторные выборы.

Испания Испанская социалистическая рабочая партия Народная партия Голос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Комплексную декларацию планируется принять по итогам саммита Россия-Африка

Социалисты и Народная партия делят первое место на выборах в Испании

Социалисты и Народная партия делят первое место на выборах в Испании

Правые партии побеждают на выборах в Испании

Маск ищет варианты для нового логотипа Twitter

Запуск "Союза МС-25" с белорусской космонавткой запланирован на 13 марта

Из-за природных пожаров на острове Родос эвакуировали 19 тысяч человек

Из-за природных пожаров на острове Родос эвакуировали 19 тысяч человек
Военная операция на Украине

Путин и Лукашенко заявили о рекордном количестве уничтоженной иностранной техники за сутки

Путин и Лукашенко заявили о рекордном количестве уничтоженной иностранной техники за сутки

Биньямин Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора

Биньямин Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 июля

Китай вывел на орбиту четыре спутника

Китай вывел на орбиту четыре спутника
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });