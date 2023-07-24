Правые побеждают на выборах в Испании, но не получают большинства в парламенте

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционная правая "Народная партия" и ультраправая "Голос" опередили левых на всеобщих выборах в Испании, однако не набрали достаточно голосов для контроля над парламентом.

По итогам подсчета более 98% бюллетеней, Народная партия получает 136 мест (на 47 больше, чем в парламенте предыдущего созыва), а "Голос" - 33 места (на 19 меньше, чем ранее).

Для большинства в парламенте необходимо 176 мест. Таким образом, без привлечения других партий правые не смогут получить парламентское большинство. Тем не менее, лидер Народной партии Альберто Фейхоо, по сообщению газеты ABC, призовет дать ему мандат на формирование правительства, так как именно его партия финишировала первой.

При этом, отмечает издание, не исключен вариант, при котором левые, ныне находящиеся у власти, смогут снова сформировать правительство, договорившись о коалиции с рядом отличающихся от них по идеологии партий. Испанские СМИ называют такой тип коалиции "правительством Франкенштейна".

На выборах Социалистическая партия премьера Испании Педро Санчеса получает 122 места. Левая коалиция "Сумар" может рассчитывать на 31 место.

Испанцы в воскресенье проголосовали на всеобщих выборах, которые проводились досрочно после роспуска парламента в мае.

Парламент нового созыва соберется в августе. Далее, если за два месяца никто не сможет сформировать правящую коалицию, Испанию ждут повторные выборы.