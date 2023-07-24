Что случилось этой ночью: понедельник, 24 июля

Удары БПЛА по нежилым зданиям в Москве, Стрелкова поместили в "Лефортово", Путин заявил, что РФ может заместить украинское зерно

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспилотники попали в два нежилых здания в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как заявили в Минобороны РФ, украинские БПЛА были подавлены средствами РЭБ и рухнули. Один беспилотник упал на проспекте Лихачева, второй, по предварительным данным, был сбит над Комсомольским проспектом, рассказали "Интерфаксу" в экстренных службах.

- Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по делу о призывах к экстремизму, находится в СИЗО "Лефортово". Его поместили в двухместную камеру с телевизором и холодильником, он уже воспользовался услугами тюремной библиотеки, сообщил ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.

- Россия может заместить зерно из Украины как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, продолжение "зерновой сделки" бессмысленно. Глава государства также анонсировал принятие комплексной декларации по итогам саммита Россия-Африка.

- Оппозиционная правая "Народная партия" и ультраправый "Голос" побеждают на выборах в Испании, но не получают большинства в парламенте. Тем не менее лидер правых Альберто Фейхоо призовет дать ему мандат на формирование правительства, так как именно его партия финишировала первой, пишет испанская газета ABC.

- Командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев заявил, что ВСУ будут пытаться наступать до конца августа. Зимой украинские военные "сильно такого ничего не достигнут", а весной "это все закончится", считает он.

- Стратегическая атомная подлодка США класса "Лос-Анджелес" Annapolis прибыла на военно-морскую базу на южнокорейском острове Чеджудо. Как отмечает агентство "Ренхап", это связано с "усилением координации двух стран в области безопасности" на фоне запусков ракет КНДР. На прошлой неделе в южнокорейский порт Пусан зашла американская субмарина класса "Огайо" Кentucky.