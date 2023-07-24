Мировые поставки ПК во II квартале сократились на 16,6%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров во втором квартале снизились на 16,6% до 59,7 млн штук против 71,5 млн за тот же период годом ранее. Это предварительные расчеты исследовательской и консалтинговой компании Gartner.

Несмотря на снижение показателя в течение семи кварталов подряд, на рынке наблюдаются положительные тенденции, в частности, сокращение складских запасов ПК за счет постепенного увеличения спроса. Кроме того, в апреле-июне был зафиксирован рост поставок по сравнению с предыдущим кварталом.

"Объемы поставок, возможно, достигли низшей точки", - отметила главный аналитик Gartner Микако Китагава, добавив, что компания прогнозирует нормализацию запасов к концу 2023 года и восстановление позитивной динамики спроса на ПК начиная с 2024 года.

Во втором квартале текущего года ключевые поставщики на мировом рынке ПК сохранили свои позиции.

Китайская Lenovo по-прежнему занимает первое место с долей рынка 24%. Объем продаж компании снизился на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, однако увеличился более чем на 11% по отношению к первом кварталу этого года. Наибольшие сложности с поставками продукции возникли у Lenovo в Азиатско-Тихоокеанском регионе и EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток), в то время как в Латинской и Северной Америке фиксировался умеренный спад.

Поставки занимающей вторую строчку американской HP Inc. по итогам квартала сократились всего на 0,9% в годовом выражении, в то время как по итогам 2022 года они упали на 24,2%. При этом в поквартальном выражении они увеличились почти на 12%, локомотивом роста выступил американский рынок.

Замыкает тройку лидеров Dell Technologies, которая фиксирует снижение поставок на протяжении пяти кварталов подряд. В апреле-июне компания продала на 21,8% меньше компьютеров, чем годом ранее, но на 9% больше, чем в январе-марте.

На американском рынке Dell осталась ведущим поставщиком ПК, за ней следуют HP и Lenovo. При этом совокупные поставки в США во втором квартале уменьшились на 8,6% в годовом выражении.

Продажи компьютеров в EMEA сократились на 14,6%, в АТР – на 26,9%.

Квартальные поставки ПК в мире (млн штук):