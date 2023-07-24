Мировые поставки ПК во II квартале сократились на 16,6%
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров во втором квартале снизились на 16,6% до 59,7 млн штук против 71,5 млн за тот же период годом ранее. Это предварительные расчеты исследовательской и консалтинговой компании Gartner.
Несмотря на снижение показателя в течение семи кварталов подряд, на рынке наблюдаются положительные тенденции, в частности, сокращение складских запасов ПК за счет постепенного увеличения спроса. Кроме того, в апреле-июне был зафиксирован рост поставок по сравнению с предыдущим кварталом.
"Объемы поставок, возможно, достигли низшей точки", - отметила главный аналитик Gartner Микако Китагава, добавив, что компания прогнозирует нормализацию запасов к концу 2023 года и восстановление позитивной динамики спроса на ПК начиная с 2024 года.
Во втором квартале текущего года ключевые поставщики на мировом рынке ПК сохранили свои позиции.
Китайская Lenovo по-прежнему занимает первое место с долей рынка 24%. Объем продаж компании снизился на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, однако увеличился более чем на 11% по отношению к первом кварталу этого года. Наибольшие сложности с поставками продукции возникли у Lenovo в Азиатско-Тихоокеанском регионе и EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток), в то время как в Латинской и Северной Америке фиксировался умеренный спад.
Поставки занимающей вторую строчку американской HP Inc. по итогам квартала сократились всего на 0,9% в годовом выражении, в то время как по итогам 2022 года они упали на 24,2%. При этом в поквартальном выражении они увеличились почти на 12%, локомотивом роста выступил американский рынок.
Замыкает тройку лидеров Dell Technologies, которая фиксирует снижение поставок на протяжении пяти кварталов подряд. В апреле-июне компания продала на 21,8% меньше компьютеров, чем годом ранее, но на 9% больше, чем в январе-марте.
На американском рынке Dell осталась ведущим поставщиком ПК, за ней следуют HP и Lenovo. При этом совокупные поставки в США во втором квартале уменьшились на 8,6% в годовом выражении.
Продажи компьютеров в EMEA сократились на 14,6%, в АТР – на 26,9%.
Квартальные поставки ПК в мире (млн штук):
|Компания
|II кв. 2023г.
|II кв. 2022г.
|изм. за год
|доля рынка во II кв. 2023г.
|доля рынка во II кв. 2022г.
|Lenovo
|14,318
|18,072
|-20,8 %
|24,0 %
|25,3 %
|HP Inc.
|13,451
|13,566
|-0,9 %
|22,5 %
|19,0 %
|Dell
|10,394
|13,298
|-21,8 %
|17,4 %
|18,6 %
|Apple Inc.
|5,293
|5,308
|-0,3 %
|8,9 %
|7,4 %
|Acer
|4,021
|5,094
|-21,1 %
|6,7 %
|7,1 %
|ASUS
|3,880
|4,691
|-17,3 %
|6,5 %
|6,6 %
|другие
|8,295
|11,488
|-27,8 %
|13,9 %
|16,1 %
|Всего
|59,652
|71,518
|-16,6 %
|100 %
|100 %