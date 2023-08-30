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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

HP сократила квартальную чистую прибыль на треть

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американская HP Inc. в третьем квартале 2023 финансового года сократила чистую прибыль на 31,6%, при этом выручка не оправдала прогнозов аналитиков по итогам третьего квартала подряд.

Чистая прибыль компании в мае-июле составила $766 млн, или 76 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,12 млрд, или $1,08 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль снизилась до $0,86 на акцию с $1,08.

Выручка опустилась на 10% - до $13,2 млрд с $14,65 млрд годом ранее.

Скорректированная прибыль совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet, в то время как выручку они ожидали на уровне $13,38 млрд.

Выручка подразделения HP по выпуску персональных компьютеров в прошедшем финквартале уменьшилась на 11% - до $8,93 млрд. Доходы от продаж принтеров уменьшились на 7% - до $4,26 млрд.

В четвертом финквартале HP планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 85-97 центов на акцию при консенсус-прогнозе в 95 центов. По итогам всего фингода прибыль ожидается на уровне $2,95-3,07 на акцию по сравнению с прежней оценкой в $2,91-3,11.

Котировки акций HP на дополнительных торгах во вторник упали на 10,7% после публикации отчетности. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла на 8% (до $30,9 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 7,6%.

HP США
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