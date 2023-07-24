Продажи зерна из РФ на белорусской товарной бирже в I полугодии выросли на треть

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Продажи зерновых из России через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) в январе-июне 2023 года выросли на треть к уровню аналогичного периода прошлого года, биржа отмечает высокий спрос у белорусских потребителей и заинтересована в расширении списка российских поставщиков.

"Мы заинтересованы в приходе на биржевую площадку сельхозпроизводителей из Калининградской области - в первую очередь экспортеров таких популярных позиций, как пшеница и кукуруза. У нас сосредоточены все крупнейшие белорусские потребители, поэтому с учетом высокого спроса можно ожидать ритмичные закупки в больших объемах", - сообщил заместитель начальника управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Александр Шведов, которого цитирует госагентство БелТА.

Презентация возможностей белорусской биржевой площадки для российских экспортеров проведена в ходе онлайн-заседания регионального объединения участников зернового рынка "Калининградский зерновой клуб".

По словам Шведова, зерно входит в число самых востребованных товарных позиций на внутреннем рынке Белоруссии, объемы его реализации через биржу стабильно растут. Так, за первое полугодие продажи зерна из РФ на биржевых торгах увеличились на 33%, до 133 тыс. тонн.

По данным БУТБ, наибольшим спросом у белорусских покупателей пользуются кукуруза, фуражная пшеница и пивоваренный ячмень, на долю которых приходится 67% в общем объеме сделок с зерновыми на бирже. "На импортное сырье приходится около четверти закупок зерна на биржевых торгах, причем основными поставщиками являются компании из РФ. В частности, почти 90% пивоваренного ячменя, реализованного через биржу в первом полугодии, обеспечили предприятия из Брянской, Рязанской и Смоленской областей", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, расширяется география российских продавцов зерна, которые реализуют продукцию через БУТБ, - в 2023 году в торгах регулярно участвуют и заключают сделки поставщики из семи субъектов России, в 2022 году зерно закупалось только в Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Как сообщалось, Минсельхозпрод Белоруссии прогнозирует снижение урожая зерновых в этом году из-за сложных погодных условий до 7,3 млн тонн с 8,7 млн тонн в прошлом году. Урожай рапса ожидается на уровне 800 тыс. тонн. По оценке ведомства, дефицит зерна для нужд животноводства в этом году превысит 1,3 млн тонн.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал централизованную закупку в РФ 0,5 млн тонн зерна.

БУТБ - вневедомственная товарная биржа с годовым оборотом более $2 млрд. Действует с 2004 года. Торги идут по секциям металлопродукции, сельхозпродукции, лесопродукции, нефтепродуктов, промышленных и потребительских товаров.