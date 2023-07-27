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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Белоруссия начала централизованные закупки зерна в России

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Витебская область Белоруссии получила 150 тысяч тонн зерна из России в рамках планируемой централизованной закупки 0,5 млн тонн, сообщил белорусский вице-премьер Леонид Заяц.

"Первые 150 тыс. тонн, Витебская область заключила (договор - ИФ) с компанией из Российской Федерации, зерно сейчас отправляется на витебские элеваторы", - сказал Заяц журналистам после доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Слова вице-премьера цитирует белорусское госагентство БелТА.

По его словам, процесс покупки 0,5 млн тонн зерна полностью может быть завершен в ноябре. "Поставка такого значительного объема российского зерна - это не одного дня работа, процесс может продолжаться в течение августа-ноября", - сказал вице-премьер. "Самое главное - что есть понимание, есть деньги, есть у кого купить, есть кому заплатить эти деньги", - добавил он.

Ранее Лукашенко согласовал централизованную закупку в РФ 0,5 млн тонн зерна в связи с ожидаемым снижением урожая зерновых в этом году из-за сложных погодных условий до 7,3 млн тонн с 8,7 млн тонн в прошлом году. По оценке Минсельхозпрода, дефицит зерна для нужд животноводства в этом году превысит 1,3 млн тонн.

Между тем, небольшие объемы зерна из РФ регулярно поставляются в Белоруссию через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ). В июле представитель биржи сообщал, что продажи зерновых из России через БУТБ в январе-июне 2023 года выросли на треть к уровню аналогичного периода прошлого года, до 130 тыс. тонн. Биржа отмечала высокий спрос у белорусских потребителей на российское зерно и подчеркивала заинтересованность в расширении списка российских поставщиков.

Белоруссия Витебская область Леонид Заяц
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