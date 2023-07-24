Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Красные водоросли против метана из коровьего навоза, новое испытание препарата от раннего Альцгеймера и аргумент в пользу заселения Южной Америки 27-23 тыс. лет назад

Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Примерно треть всех антропогенных выбросов метана приходится на жвачных животных. Ученые нашли способ снизить эмиссию метана из коровьего навоза на 44 процента. Для этого нужно просто добавить к нему немного красных водорослей Asparagopsis taxiformis, а дальше все сделает бромоформ, содержащийся в водорослях.

- "Джеймс Уэбб" отыскал трех кандидатов в загадочные темные звезды, существовавшие в ранней Вселенной. Ими стали объекты, которые ранее ученые опознали как самые далекие известные галактики. Однако сейчас предложено альтернативное объяснение, что перед нами не галактики, а кандидаты в темные звезды. Ученые пришли к выводу, что объекты, помимо своей удаленности, выглядят как точечные источники. Предполагается, что темные звезды – это крупные и относительно холодные объекты, которые могли существовать до появления обычных первых звезд и были невидимы в оптическом диапазоне. В конце жизни темные звезды должны были коллапсировать в черные дыры, которые могут рассматриваться как один из вариантов зародышей для сверхмассивных черных дыр.

- Физики в очередной раз измерили дипольный момент электрона. Точность повысили почти в два с половиной раза, но значение снова оказалось равным нулю. Отклонение от нуля означало бы, что существуют частицы за пределами Стандартной модели. Электрический дипольный момент электрона – мера внутренней асимметрии распределения его заряда. Согласно предсказаниям Стандартной модели, его значение хоть и не равно нулю, но чрезвычайно мало. Поэтому в пределах доступной сейчас чувствительности эксперимента дипольный момент считают нулевым.

- Исследователи опубликовали результаты III фазы испытаний донанемаба – препарата моноклональных антител для лечения ранней болезни Альцгеймера: деменция у пациентов прогрессировала примерно на 30 процентов медленнее, и большинство амилоидных бляшек в их мозге рассосалось. Фармкомпания Eli Lilly подала заявку на одобрение препарата в FDA и рассчитывает получить ответ до конца 2023 года.

- Первые палеоамериканцы добрались до Южной Америки больше 23 тысяч лет назад. По крайней мере, об этом говорят ученые, изучившие остатки давно вымерших гигантских ленивцев Glossotherium phoenesis, найденных на стоянке Санта-Элина в Бразилии. Возраст самых древних из них может достигать примерно 23-27 тысяч лет. Если это верно, то это не только древнейшие подобные артефакты в Америке, но и доказательства того, что люди заселили эту часть света во время или даже до последнего ледникового максимума (около 26,5-19 тысяч лет назад).

- Генетики прочитали ДНК больше двух с половиной сотен европейцев, живших в эпоху неолита. Выборка включала 71 жертву массовой расправы, совершенной на территории Австрии около семи тысяч лет назад.

- Астрономы открыли самый холодный коричневый карлик, порождающий радиоизлучение. Он находится в окрестностях Солнца, а его температура составляет всего 699 кельвинов. Он расположен на расстоянии 37,3 световых лет от Солнца, возраст оценивается в 738 млн лет, масса – в 13,18 масс Юпитера, а радиус – в 0,78 радиуса Юпитера.

- Под скальным навесом в итальянском Больцано нашли необычную могилу. В ней покоились два взрослых человека и новорожденный малыш. Анализ древней ДНК подтвердил догадки антропологов, что оба взрослых были мужчинами. Более того, они оказались отцом и сыном.