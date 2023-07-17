Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Последний полет ракеты "Ариан-5", результаты первой фазы клинических испытаний вакцины против болезни Лайма, а также сороки, ворующие противоптичьи шипы для своих гнезд

Европейская тяжелая ракета-носитель "Ариан-5" Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские исследователи предположили, что на обратной стороне Луны под ториевой аномалией Комптон-Белькович спрятался большой гранитный массив. Его диаметр на 20-километровой глубине может достигать 53 км, а близко к поверхности составляет около 13 км. Ученые обнаружили повышенное микроволновое излучение, и это навело их на мысль, что в этом районе с наиболее обогащенными торием породами под поверхностью может быть крупный гранитный массив. Что бы ни стало причиной его возникновения, любой из сценариев подразумевает наличие крупномасштабных неоднородностей в составе мантии или коры во время формирования Луны.

- В ходе первой фазы клинических испытаний экспериментальная вакцина против болезни Лайма оказалась безопасной и достаточно иммуногенной. Она должна защищать от шести серотипов возбудителя. Пока что в мире нет вакцин от этой болезни.

- Орнитологи отмечают, что черные вороны и сороки из Нидерландов, Бельгии и Шотландии научились использовать противоптичьи шипы при строительстве гнезд. Причем птицы не просто находят полоски шипов на помойках, а намеренно отрывают их от зданий, куда они были прикреплены людьми. Вороны, вероятно, используют шипы просто как основу для гнезда, а сороки включают их в свои постройки для защиты от хищников.

- Исследователи заметили, что полудикие макаки-резус с острова Кайо-Сантьяго совершают однополые сексуальные взаимодействия даже чаще, чем в разнополые. При этом они не отказываются от сексуальных контактов с самками, а их репродуктивность не страдает, а даже увеличивается.

- На прошлой неделе европейская тяжелая ракета-носитель "Ариан-5" совершила свой последний полет. Она 27 лет прослужила штатным носителем для Европейского космического агентства и теперь уступает дорогу новым ракетам. Сайт N+1 вспоминал наиболее примечательные пуски (и падения) одной из самых надежных ракет за всю историю космонавтики.

- Археологи в Помпеях вновь радуют открытиями: новые фрески, мозаика, горшки и амфоры, останки погибших горожан. Реставраторы собрали реконструкцию пилента. А на одной из новых фресок нашли... пиццу. Ну почти. На самом деле это фокачча, panis focacius – "хлеб, испеченный в очаге". Их в античности часто использовали для подачи еды, и они похожи на лаваш.

- Все чаще ароматичность приписывают металлическим кластерам, хотя с бензолом у них мало общего. В этой статье рассказывается, что не нравится в таком подходе химикам-пуристам, почему у такого базового термина до сих пор нет точного определения и при чем тут 4N + 2.

- Дайвинг – это не только про тропические моря. В холодных водах тоже можно увидеть много интересного. В этом материале, например, можно ознакомиться с удивительными обитателями норвежского пролива Сальтстраумен.