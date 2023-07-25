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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

TotalEnergies консолидирует 100% акций Total Eren

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания TotalEnergies SA выкупит все еще не принадлежащие ей акции фирмы Total Eren у других акционеров, говорится в пресс-релизе компании.

TotalEnergies воспользуется опцией по приобретению компании, обозначенной в их соглашении о стратегическом партнерстве от 2017 года.

В настоящее время TotalEnergies владеет порядка 30% бумаг Total Eren, занимающейся производством электроэнергии из возобновляемых источников. Общая стоимость Total Eren оценена в 3,8 млрд евро.

После завершения сделки Total Eren войдет в подразделение интегрированной энергетики TotalEnergies. В результате операционная прибыль подразделения повысится примерно на 160 млн евро, операционный денежный поток – на 400 млн евро в 2024 году.

Акции TotalEnergies дешевеют на 0,4% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 6,9% до 131,35 млрд евро.

TotalEnergies Total Eren
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