TotalEnergies во II квартале сократила чистую прибыль на 28% и объявила buyback на $2 млрд

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies сократила чистую прибыль во втором квартале на 28%, но объявила о повышении дивидендов более чем на 7% и обратном выкупе акций на $2 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в апреле-июне составила $4,088 млрд по сравнению с $5,692 млрд за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль снизилась на 49% - до $4,956 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали прибыль без учета разовых факторов в размере $5,12 млрд.

Выручка TotalEnergies во втором квартале уменьшилась до $56,271 млрд c $74,774 млрд годом ранее.

Между тем добыча углеводородов в минувшем квартале выросла на 2% без учета "НОВАТЭКа" и составила 2,471 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В третьем квартале французская компания планирует добычу на уровне 2,5 млн бнэ/с.

Совет директоров TotalEnergies рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,74 евро на акцию. Это на 7,25% выше промежуточных дивидендов, которые выплачивались в прошлом году.

Кроме того, компания в июле-сентябре выкупит собственные акции на $2 млрд.

Цена бумаг TotalEnergies на торгах в четверг снижается на 0,2%.