Great Wall Motor инвестирует $14 млрд в R&D в течение 5 лет

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Great Wall Motor (GWM), крупнейший в Китае производитель внедорожников и пикапов, планирует инвестировать в исследования и разработки до 100 млрд юаней ($14 млрд) в ближайшие 5 лет и увеличить ежегодные мировые продажи до 4 млн автомобилей к 2025 году, говорится в сообщении компании.

Основное внимание в рамках инвестиций будет уделяться углеродной нейтральности и "умным" технологиям, заявил представитель GWM Чжан Вэйли в интервью изданию China Daily.

В настоящий момент в Центре исследований и разработок компании в Баодине ведется работа по трем основным направлениям: создание "умной" кабины, внедрение систем интеллектуального вождения и разработка облачных операционных систем, добавил Вэйли.

Центр объединяет 14 крупных лабораторий для проведения комплексных испытаний, где проходят проверку различные технологические решения автоконцерна. GWM также располагает сетью других исследовательских центров по всей стране, что позволяет компании самостоятельно разрабатывать все необходимое программное обеспечение для своих автомобилей, сообщает China Daily.

В 2022 году совокупная выручка китайского автопроизводителя составила 137,34 млрд юаней, а объем продаж седьмой год подряд превысил 1 млн машин и достиг 1,06 млн.

Акции Great Wall Motor Co. Ltd. прибавили в цене 7% по итогам торгов во вторник.