Китайская Great Wall Motor увеличила выручку в 2023 году на 26%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китайская Great Wall Motor (GWM), крупнейший производитель внедорожников и пикапов в стране, увеличила выручку в 2023 году на 26%, до 173,4 млрд юаней ($24,2 млрд), говорится в предварительном отчете компании.

При этом чистая прибыль GWM снизилась на 15%, до 7,01 млрд юаней, в частности, из-за неблагоприятных колебаний валютных курсов.

Продажи автомобилей компании в минувшем году выросли на 15,3%, превысив отметку в 1,2 млн единиц. Эксперты, однако, ожидали, что этот показатель составит 1,6 млн автомобилей, пишет издание China Securities Journal.

Согласно предварительным данным GWM, в четвертом квартале прибыль компании была ниже, чем в третьем, что связано, главным образом, с расходами на выплаты годовых бонусов.

Акции компании подешевели на 4% по итогам торгов в Гонконге в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 21%.