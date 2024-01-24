Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Китайская Great Wall Motor увеличила выручку в 2023 году на 26%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китайская Great Wall Motor (GWM), крупнейший производитель внедорожников и пикапов в стране, увеличила выручку в 2023 году на 26%, до 173,4 млрд юаней ($24,2 млрд), говорится в предварительном отчете компании.

При этом чистая прибыль GWM снизилась на 15%, до 7,01 млрд юаней, в частности, из-за неблагоприятных колебаний валютных курсов.

Продажи автомобилей компании в минувшем году выросли на 15,3%, превысив отметку в 1,2 млн единиц. Эксперты, однако, ожидали, что этот показатель составит 1,6 млн автомобилей, пишет издание China Securities Journal.

Согласно предварительным данным GWM, в четвертом квартале прибыль компании была ниже, чем в третьем, что связано, главным образом, с расходами на выплаты годовых бонусов.

Акции компании подешевели на 4% по итогам торгов в Гонконге в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 21%.

Great Wall Motor Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими в e-commerce с долей 80%

Минфин РФ готовит комплексное предложение по всем льготным программам ипотеки

Минфин РФ готовит комплексное предложение по всем льготным программам ипотеки

Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Суд признал недействительной передачу бренда "Балтика" структуре Carlsberg

Новые китайские автомобили в России в 2023 году подорожали на 11%

Новые китайские автомобили в России в 2023 году подорожали на 11%

"Ъ" сообщил о продаже "Алтайвагона" группе "Талтэк"

Выпуск дорожно-строительной техники в России вырос в денежном выражении на 19%

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

Netflix договорилась об эксклюзивном показе реслинг-шоу WWE Raw с 2025 года

Netflix договорилась об эксклюзивном показе реслинг-шоу WWE Raw с 2025 года

Минфин РФ счел обоснованным продление обязательной продажи валютной выручки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });