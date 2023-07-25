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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Shell и Chevron продают активы в Индонезии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американская энергетическая компания Chevron Corp. и британо-голландская Shell Plc. продают индонезийские добывающие активы.

Shell во вторник сообщила о продаже 35%-ной доли в месторождении природного газа Masela, включающем проект Abadi, местной PT Pertamina Hulu Energi и малайзийской Petronas Masela. Компания получит $325 млн денежными средствами и еще $325 млн после принятия окончательного инвестиционного решения по проекту Abadi.

Ожидается, что сделка будет закрыта уже в третьем квартале текущего года.

Тем временем Chevron анонсировала продажу своих активов в Индонезии итальянской Eni за неназванную сумму.

В сделку входят 62%-ная доля в Ganal PSC, 62%-ная доля в Rapak PSC и 72%-ная доля в Makassar Straits PSC. Eni ранее уже владела 20%-ными долями в Ganal и Rapak.

Chevron Shell Индонезия
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