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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

General Electric вернулась к прибыли во II квартале и улучшила годовой прогноз

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американская General Electric Co. во втором квартале вернулась на прибыльный уровень, при этом выручка превзошла прогноз аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $946 млн, или $0,86 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $1,25 млрд, или $1,13 на акцию, полученным за аналогичный период прошлого года. При этом прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,68 на акцию с $0,36.

Выручка повысилась на 18,2% и достигла $16,7 млрд.

Свободный денежный поток увеличился в 2,2 раза – до $415 млн.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,46 на акцию при выручке в $14,76 млрд и свободном денежном потоке $95 млн.

Выручка подразделения GE Aerospace в минувшем квартале подскочила на 28%, составив $7,86 млрд, бизнеса в сфере возобновляемых источников энергии GE Renewable Energy на 24% - до $3,85 млрд. При этом доход подразделения GE Power снизился на 1% - до $4,15 млрд.

По итогам 2023 года GE планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $2,1-2,3 на акцию по сравнению с ранее ожидавшимися $1,7-2. Оценка свободного денежного потока улучшена до $4,1-4,6 млрд с $3,6-4,2 млрд.

Котировки акций GE растут на 4,5% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла на 12% (до $120 млрд), что практически совпадает с повышением фондового индекса S&P 500.

General Electric
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