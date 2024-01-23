General Electric увеличила выручку сильнее ожиданий в IV квартале

Однако компания дала слабые прогнозы и ее акции начали снижаться

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - General Electric Co. сократила чистую прибыль и увеличила выручку в четвертом квартале 2023 года, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков, однако компания дала слабые прогнозы и ее акции начали снижаться.

Как говорится в пресс-релизе, в октябре-декабре прошлого года GE получила чистую прибыль в размере $1,59 млрд, или $1,45 на акцию, по сравнению с $2,1 млрд, или $1,9 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $1,03 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,9 на акцию.

Квартальная выручка GE увеличилась на 15,4%, до $19,42 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял всего $17,27 млрд.

Выручка подразделения GE Aerospace в минувшем квартале поднялась на 12%, составив $8,52 млрд.

Доход бизнеса в сфере возобновляемых источников энергии GE Renewable Energy повысился на 23% - до $4,21 млрд, направления GE Power - на 15%, до $5,79 млрд. Оба бизнеса входят в состав подразделения Vernona, которое GE по-прежнему рассчитывает выделить в самостоятельную компанию в следующем году.

Показатель свободного денежного потока составил $3 млрд, превысив прогноз в $2,77 млрд.

Совокупный объем заказов, полученных компанией в минувшем квартале, увеличился на 8%, до $21,7 млрд.

По итогам всего 2023 года GE зафиксировала чистую прибыль в размере $9,19 млрд по сравнению с прибылью в размере всего $51 млн годом ранее, а годовая выручка увеличилась на 17%, до $67,95 млрд.

Согласно прогнозу GE, ее прибыль без учета разовых факторов в первом квартале 2023 года составит 60-65 центов на акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозируют этот показатель на уровне 70 центов на акцию.

Акции GE дешевеют на 6,8% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние три месяца капитализация компании выросла на 23%, до $84,88 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 15%.