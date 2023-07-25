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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В МЧС РФ сообщили о ликвидации природного пожара в горах Турции

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ потушили очаги природного пожара в Турции в районе населенного пункта Акхисар, сообщила во вторник пресс-служба чрезвычайного ведомства.

"Вчера специалистам МЧС РФ удалось ликвидировать очаги пожара в районе населенного пункта Акхисар. Работа осложнялась сложным гористым рельефом и необходимостью забирать воду из высокогорного озера", - говорится в сообщении министерства.

19 июля МЧС РФ направило в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС для помощи в борьбе с лесными пожарами по указанию президента РФ Владимира Путина. В этом году такие самолеты привлекаются к тушению пожаров в Турции уже во второй раз.

МЧС РФ Турция
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