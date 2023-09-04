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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Эрдоган попросил Путина о дополнительных самолетах для борьбы с пожарами

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи попросил выделить дополнительные пожарные самолеты для борьбы со стихией.

"Как известно - летний сезон, лесные пожары, вы отправили нам два самолёта для борьбы с пожаром, это, действительно, очень помогло. Если можно, (хотелось бы - ИФ) увеличить хотя бы ещё вдвое это количество самолётов, потому что угроза продолжается, пожары представляют для нас большую угрозу. Эти самолёты приносят очень большую пользу в борьбе с пожарами", - сказал Эрдоган.

Путин отметил, что Россия и после землетрясения в Турции была одной из первых, кто "постарался подставить плечо турецкому народу", то же касается и борьбы с пожарами.

"Все это говорит о том, что мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший, высокий уровень, и это сказывается на всех отраслях нашего взаимодействия", - сказал Путин

Реджеп Тайип Эрдоган Сочи Турция Владимир Путин
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