Alphabet увеличила чистую прибыль во II квартале на 15%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 15%, выручку - на 7%, в частности благодаря росту доходов от рекламы.

Компания объявила, что ее главный финансовый директор Рут Порат займет пост президента и главного инвестиционного директора Alphabet и Google с 1 сентября 2023 года. Порат также останется CFO Alphabet и Google, пока не будет найден ее преемник.

Как говорится в пресс-релизе Alphabet, чистая прибыль в апреле-июне составила $18,37 млрд по сравнению с $16 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,44 с $1,21.

Квартальная выручка компании составила $74,6 млрд по сравнению с $69,69 млрд годом ранее. Выручка без учета расходов на приобретение трафика повысилась до $62,07 млрд с $57,47 млрд во втором квартале прошлого года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Alphabet на уровне $1,34 на акцию, выручку - $72,85 млрд, выручку без учета расходов на приобретение трафика - $60,25 млрд.

Рекламные доходы Google в минувшем квартале увеличились до $58,14 млрд по сравнению с $56,29 млрд годом ранее, также превысив консенсус-прогноз аналитиков ($57,45 млрд).

В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $42,63 млрд, на 5% больше, чем годом ранее. Доходы от рекламы на YouTube выросли на 4% до $7,67 млрд.

Выручка сервиса Google Cloud подскочила на 28% до $8,03 млрд.

Главный исполнительный директор Alphabet Сундар Пичаи отметил увеличение доходов компании от рекламы и ее продвижение в сфере генеративного ИИ. Он добавил, что Alphabet продолжает консолидацию операций с целью оптимизации расходов.

Акции компании подорожали на 6% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 39%.